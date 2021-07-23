Минцифры завершает бета-тестирование ковидного сертификата в приложении "Дия" – НСЗУ

Министерство цифровой трансформации Украины завершает бета-тестирование формирования сертификата в мобильном приложении "Дия".

"Период бета-тестирования уже завершается и совсем скоро все пользователи приложения "Дия" смогут сформировать свой ковидний сертификат", - сообщает Национальная служба здоровья Украины (НСЗУ).

По ее информации, в дальнейшем сертификат можно будет получить также и у врача, с которым подписана декларация.

Формирование ковидного сертификата происходит на основе данных, внесенных врачом для пациента в электронной медицинской карточке.

Ковидний сертификат может быть сформирован при наличии информации о том, что человек получил необходимое количество доз вакцины от коронавируса, или переболел COVID-19, или имеет отрицательный результат ПЦР-теста.

Ковидний сертификат будет использоваться как внутри Украины (в частности, для посещения массовых мероприятий), так и для зарубежных путешествий. При этом НСЗУ уточняет что для зарубежных путешествий необходимо дождаться взаимного признания сертификатов между Украиной и другими странами.

Кроме того, уточняется, что международное свидетельство о вакцинации могут получить прошедшие полный курс вакцинации от COVID-19.

Международное свидетельство о вакцинации также может быть использовано для путешествий за границу.

"Такой документ можно получить только в бумажной форме у семейного врача или в любом медицинском учреждении, подключенном к электронной системе здравоохранения. Данный документ уже ратифицирован Украиной и международным сообществом", - сообщает НСЗУ,

Кроме того, НСЗУ напоминает, что в Украине продолжается переход на электронные листы нетрудоспособности - медицинское заключение о временной нетрудоспособности.

Медицинское заключение о временной нетрудоспособности формируется автоматически на основе электронных медицинских записей. При этом этот документ не содержит информации о предыдущих или установленных диагнозах, о назначенном лечении или любую другую медицинскую информацию.

"В нем содержится лишь факт удостоверения периода нетрудоспособности и административная информация. Врач подписывает этот документ своей электронной подписью. После этого документ автоматически отправляется в электронный реестр листов нетрудоспособности Пенсионного фонда. Пациенту не нужно никуда носить бумажные бланки и собирать на них подписи", - сообщает НСЗУ.

Как сообщалось, в Украине с 1 июля началась пилотная эксплуатация ковидных сертификатов и их генерации приложением "Дия" на основе данных, которые внесены в систему электронного здоровья в ходе вакцинации от COVID-19.

При этом сертификат может быть сгенерирован только после введения двух доз вакцины.