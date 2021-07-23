Пассажиры поезда Киев-Солотвино, столкнувшегося с грузовиком в Закарпатской области, доставлены к месту назначения – "Укрзализныця"

Пассажиры поезда №14 Киев - Солотвино, который столкнулся с грузовиком на регулируемом железнодорожном переезде в Закарпатской области, по состоянию на 16:10 пятницы доставлены в конечный пункт назначения, сообщила "Укрзализныця" в Telegram-канале.

"Обратный рейс поезда №13 из Солотвино в Киев отправится с вынужденной задержкой. Прибытие в Киев ожидается с опозданием на 2 часа 50 минут", - говорится в сообщении.

Как сообщалось со ссылкой на УЗ, водитель грузовика на регулируемом переезде перегона Королево - Рокосово в Закарпатской области совершил ДТП с пассажирским поездом №14 Киев-Солотвино.

Согласно информации "Укрзализныци", при исправно работающей переездной сигнализации водитель грузовика выехал на пути, чем вызвал столкновение с пассажирским поездом. Локомотив поезда сошел с рельсов первой колесной парой.

По данным ГУ ГСЧС Закарпатской области, в результате ДТП травмированы 5 чел., трое из которых (водитель грузовика и две пассажирки поезда) скорая помощь доставила в лечебное учреждение.