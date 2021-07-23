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16:29 23.07.2021

Доцента кафедры одного из киевских вузов будут судить за развращение малолетней

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Доцента кафедры одного из киевских вузов будут судить за развращение малолетней

Киевские правоохранители направили в суд обвинительный акт в отношении 54-летнего мужчины по факту совершения развратных действий в отношении 12-летней внучки своей знакомой, с которой он познакомился во время совместного отдыха на Русановском пляже, сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры в пятницу.

"Получив мобильный номер телефона девочки, мужчина начал с ней переписку в мессенджере "Viber". Путем убеждений и обещаний, мужчина неоднократно умышленно использовал в переписке действия сексуального характера, которые заключались в пересылке малолетней фото и видеоматериалов порнографического характера, а также просил девочку присылать ему фото и видео ее обнаженного тела для удовлетворения собственной половой страсти", - говорится в сообщении.

Отмечается, что мужчина неоднократно подчеркивал девочке о том, что их общение является секретным, о котором не должны знать взрослые, поскольку "они сразу ее накажут и лишат телефона, доступа в интернет и начнут ее ограничивать во всем".

"Вскоре 12-летняя девочка рассказала обо всем матери, которая сразу обратилась к правоохранителям. В ходе следствия удалось вовремя провести необходимые следственные действия и подтвердить слова малолетней потерпевшей", - сообщают в полиции.

Там уточняют, что к преступлению причастен доцент кафедры одного из государственных вузов города Киева. Согласно заключению судебной психолого-психиатрической экспертизы мужчина во время совершения преступления мог осознавать свои действия и управлять ими.

"Сейчас обвинительный акт направлен в Днепровский районный суд г. Киева для рассмотрения по существу. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет", - резюмируют в прокуратуре.

Теги: #киев #прокуратура
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