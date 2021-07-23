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16:29 23.07.2021

В Марьинке в результате взрыва неустановленного предмета во время обстрела пострадал мужчина - полиция

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В Марьинке в результате взрыва неустановленного предмета во время обстрела пострадал мужчина - полиция

В г.Марьинка Донецкой области местный житель получил осколочного ранения в результате взрыва неустановленного предмета, по факту возбуждено уголовное производство, сообщает полиция Донецкой области.

"Полицейские установили, что повреждения мужчина получил сегодня, 23 июля, в 6:45 во дворе собственного домовладения в городе Марьинка. Предварительно, в результате взрыва неустановленного предмета во время обстрела", - сказано в сообщении.

Сейчас пострадавшего, 52-летнего местного жителя, с осколочными ранениями различных частей тела госпитализировали.

Сейчас все обстоятельства происшествия устанавливаются правоохранителями.

По факту возбуждено уголовное производство по предварительной квалификации ч.1 ст.438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны).

Теги: #марьинка #оос #обстрелы
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