В Марьинке в результате взрыва неустановленного предмета во время обстрела пострадал мужчина - полиция

В г.Марьинка Донецкой области местный житель получил осколочного ранения в результате взрыва неустановленного предмета, по факту возбуждено уголовное производство, сообщает полиция Донецкой области.

"Полицейские установили, что повреждения мужчина получил сегодня, 23 июля, в 6:45 во дворе собственного домовладения в городе Марьинка. Предварительно, в результате взрыва неустановленного предмета во время обстрела", - сказано в сообщении.

Сейчас пострадавшего, 52-летнего местного жителя, с осколочными ранениями различных частей тела госпитализировали.

Сейчас все обстоятельства происшествия устанавливаются правоохранителями.

По факту возбуждено уголовное производство по предварительной квалификации ч.1 ст.438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны).