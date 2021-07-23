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16:00 23.07.2021

Закон об отмене штрафов за нарушение порядка въезда-выезда из временно оккупированной территории вступает в силу в субботу

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Закон об отмене штрафов за нарушение порядка въезда-выезда из временно оккупированной территории вступает в силу в субботу

Закон об освобождении на время действия карантина граждан Украины, проживающих на временно оккупированных территориях, от административной ответственности за нарушение порядка въезда-выезда из временно оккупированной территории Украины, если такие нарушения наступили по причинам гуманитарного характера, опубликован в официальном издании "Голос Украины" в пятницу, 23 июля, и в субботу, 24 июля, вступает в силу.

Как отмечает отдел коммуникаций со СМИ Администрации Государственной пограничной службы Украины в пятницу, закон позволяет пересекать украинскую границу во временно закрытых пунктах пропуска и не освобождает от ответственности всех лиц, нарушивших порядок въезда на временно оккупированную территорию Украины или выезда из нее. "Завтра мероприятия админвлияния не будут применять в отношении граждан, совершивших соответствующие нарушения по основаниям гуманитарного характера", - говорится в сообщении.

Основаниями гуманитарного характера являются: тяжелая болезнь или смерть близких родственников; обеспечение лекарствами при наличии тяжелых или хронических болезней; оформление ребенку документов, удостоверяющих личность и подтверждающих гражданство Украины; посещение учебного заведения и прохождение профессионально-практической подготовки, государственной итоговой аттестации; воссоединение семьи; возвращение лица к месту жительства (освобождение от ответственности осуществляется один раз); принятие наследства.

Также основанием гуманитарного характера считается выезд с временно оккупированных территорий лица, имеющего документы, подтверждающие право на постоянное или временное проживание в другом государстве, кроме РФ.

"Указанный перечень не является исключительным и могут быть учтены другие случаи, когда есть основание считать, что ситуация требует безотлагательного выезда или в съезда лица с/на временно оккупированную территорию по гуманитарным соображениям или с целью предотвращения возникновения угрозы жизни и здоровью лица и/или нарушению его прав, в частности в случае политического преследования лица на временно оккупированных территориях; пенсионный возраст лица, инвалидность, содержание двух и более несовершеннолетних или инвалидов, необходимость оформления (переоформления) паспортных документов, вклеивания возрастного фото, необходимость оформления пенсии по возрасту или инвалидности", - говорится в сообщении.

При этом в Госпограслужбе рекомендуют лицам, нарушившим порядок выезда или въезда с временно оккупированной территории Украины на основаниях гуманитарного характера при прохождении пограничного контроля иметь с собой документы, подтверждающие эти основания.

 

 

 

Теги: #карантин #украина #оккупация #штрафы
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