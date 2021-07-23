СБУ задержала группу афганцев, которые пытались через территорию Украины попасть из России в ЕС

Служба безопасности Украины заблокировала международный канал нелегальной переправки иностранцев в Европейский Союз, сообщает пресс-служба СБУ.

"Сотрудники Службы задержали несколько групп нелегальных мигрантов из страны с повышенной террористической угрозой. Они успешно прошли через территорию РФ, но как только оказались на территории Украины - сработали правоохранители и их задержали. Всего были задержаны 4 группы иностранцев, которые планировали нелегально попасть в ЕС. По предварительным данным, большинство из них - выходцы из Афганистана", - указывается в сообщении.

Отмечается, что маршрут нелегалов проходил через территорию России, откуда они организованными группами должны были пересечь государственную границу Украины вне установленных пунктов пропуска. После этого организаторы схемы "гарантировали" иностранцам транзитную переправку в Евросоюз.

Сотрудники СБУ разоблачили первую группу нелегалов на "перевалочной" квартире в Северодонецке, вторую - на попытке скрытого перемещения через территорию региона. Других нелегалов правоохранители задержали в приграничных районах Луганской области. Всего задержаны 35 иностранцев.

В рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины, совершенная организованной группой) Уголовного кодекса Украины продолжается досудебное расследование для привлечения к ответственности лиц, причастных к организации подпольного трафика.

Решается вопрос о принудительном возвращении иностранцев в страну происхождения.