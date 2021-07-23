Генпрокурор подписала подозрение зампредседателя Харьковского облсовета, задержанного при получении взятки

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова подписала уведомление о подозрении заместителю председателя Харьковского облсовета и адвокату, которых накануне вечером задержали при получении взятки.

"Информирую общество о том, что мною подписаны уведомления о подозрении заместителю председателя Харьковского областного совета и адвокату", - написала Венедиктова на своей странице в Facebook.

Она отметила, что уголовное производство было зарегистрировано в самом начале этого года. В течение этого времени детективы НАБУ и прокуроры САП собирали доказательства.

"Хочу поблагодарить наших партнеров из НАБУ и коллег из САП за хорошо спланированную и прекрасно проведенную операцию. Не могу скрыть сожаления, поскольку речь о моем родном городе и о моей родной области, но это ничего не меняет и не изменит. Политическая принадлежность фигурантов им также не поможет, а скорее наоборот - внимание к представителям команды власти в подобных случаях имеет значение", - добавила Венедиктова.

Как сообщалось, 22 июля детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП задержали замглавы Харьковского облсовета и его сообщника-адвоката при получении 350 тыс. грн - последней части из взятки в 1 млн.50 тыс. грн. За эту сумму фигуранты обещали оставить в должности директора коммунального предприятия.

У главы Харьковского облсовета - три заместителя и первый заместитель. Один из них - Андрей Малыш – представитель партии "Слуга народа".