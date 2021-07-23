В Житомире умер заключенный, у него переломы ребер и повреждены легкие, открыто дело – Офис генпрокурора

Три уголовных производства начаты по результатам проверки смерти заключенного в учреждении исполнения наказаний №8 в городе Житомире, сообщается на сайте Офиса генерального прокурора в пятницу.

"Уголовные производства открыты по факту нанесения тяжких телесных повреждений, а также по фактам ненадлежащего исполнения обязанностей медработниками филиала госучреждения "Центр охраны здоровья Государственной уголовно-исполнительной службы Украины" в области и служебной халатности сотрудников Житомирской учреждения исполнения наказаний по обеспечению надлежащей охраны и надзора за заключенных (ч.2 ст.121, ч.1 ст.140, ч.2 ст.367 Уголовного кодекса Украины)", - говорится в сообщении.

По данным следствия, фельдшер городской медчасти областного филиала "Центр охраны здоровья ГУИС Украины" в день трагического события констатировала смерть заключенного с предварительным диагнозом - острая сердечная недостаточность. В то же время, согласно заключению судебно-медицинского эксперта, причиной смерти заключенного в учреждении исполнения наказаний стала тупая травма грудной клетки, множественные переломы ребер с повреждением легких, шок.

Сейчас материалы уголовных производств объединены в одно, досудебное расследование в нем будет проводить территориальное управления Государственного бюро расследований в г.Хмельницком.