События

14:17 23.07.2021

Брюссель получил ноту Киева о консультациях по "Северному потоку-2"

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Брюссель получил ноту Киева о консультациях по "Северному потоку-2"

Европейская комиссия получила ноту министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы с просьбой начать консультации по причине достройки проекта Северный поток-2, сообщила представитель ЕК Набила Массрали (Nabila Massrali).

"Мы подтверждаем, что получили ноту от украинского министра иностранных дел, в которой он просит консультаций, ссылаясь на статьи 274 и 338 Соглашения об ассоциации Украина-ЕС", - сказала Массрали в пятницу на брифинге Брюсселе.

При этом она не предоставила никаких других деталей возможных действий ЕК, отметив, что идет "внутреннее обсуждение".

Ранее Кулеба сообщил, что Киев инициирует консультации с Еврокомиссией и Германией по "Северному потоку-2" после официального объявления о сделке между Германией и США. "В соответствии со ст.274 Соглашения об ассоциации с ЕС Украина официально инициирует консультации с Еврокомиссией и ФРГ по "Северному потоку 2", который угрожает безопасности Украины и нарушает принципы диверсификации Энергетического Союза ЕС. МИД уже направило соответствующие ноты в Брюссель и Берлин", - написал Кулеба в Твиттере.

Накануне США и ФРГ сообщили о достижении договоренностей по теме "Северного потока 2". В частности, Берлин обязуется принимать меры в случае, если РФ будет использовать поставки энергоносителей для оказания давления на другие страны.

Теги: #северный_поток_2 #еврокомиссия #украина #нота #мид
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