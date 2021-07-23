За год работы Офиса противодействия рейдерству прекратились захваты вследствие несанкционированных доступов в госреестры – Минюст

Офис противодействия рейдерству Министерства юстиции за год своей работы смог полностью прекратить рейдерство вследствие несанкционированных доступов в государственные реестры, сообщает прессс-служба ведомства со ссылкой на руководителя Офиса противодействия рейдерству Виктора Дубовика.

"Получив после образования почти 1,4 тыс нерассмотренных жалоб, мы были вынуждены не только налаживать операционные процессы деятельности вновь созданного департамента, но и пытаться увеличивать темпы рассмотрения жалоб и искать действенные механизмы увеличения количественного и качественного рассмотрения жалоб Коллегией. Таких мер было принято очень много", - рассказал Дубовик.

По его словам, в количество жалоб в сфере бизнеса, находящихся на рассмотрении, в течение последних двух месяцев не превышает показатель в 50 жалоб. "При этом большинство составляют не неправомерные рейдерские захваты действующих предприятий, а все то, что подпадает под регистрацию в ЕГР. А это - ОСМД, кооперативы, садоводческие товарищества и т.д. Доля "живого бизнеса", жалобы по которым являются обоснованными и подлежат удовлетворению, составляет не более 10%", - рассказал глава Офиса противодействия рейдерству.

"Количество рейдерских захватов, которые происходили в результате несанкционированных доступов в государственные реестры, пока равен 0. Для сравнения, в прошлом году было около 50 таких вмешательств", - добавил он.

Также благодаря запуску региональных коллегий удалось больше чем вдвое уменьшить общее количество жалоб, которые находятся на рассмотрении.

"В планах - уже с сентября этого года полностью завершить рассмотрение старых жалоб и перейти исключительно к рассмотрению текущих жалоб", - рассказал Дубовик.