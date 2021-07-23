Правоохранители изъяли партию героина на более 1 млрд грн - Венедиктова

В ходе проведения спецоперации в пятницу, 23 июля, правоохранители задержали двух граждан Турции, которые курировали канал поставок героина в Украину, сообщила генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова.

"Они - члены транснациональной преступной группировки, занимающейся контрабандой героина из Ирана через территорию Армении, Грузии в Украину. Группировка сбывала наркотики на территории нашего государства, в том числе на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, а также контрабандой перевозила мелкими партиями в страны Европейского Союза. Для отвлечения внимания и проверки бдительности правоохранительных органов и таможенников, организаторы осуществляли даже "проверочные" рейсы без нелегального товара, чтобы этим же путем направлять уже наркотики", - написала Венедиктова в соцсети Facebook.

Правоохранители проконтролировали поставку из Ирана в Украину грузового автомобиля на склад в Киеве. В прицепе авто в специально оборудованных муляжах пустотелого кирпича обнаружено наркотическое средство. В ходе обыска там были изъяты 1159 брикетов с героином.

Кроме того, у организаторов канала контрабанды, которые были задержаны неподалеку от склада, в двух чемоданах были выявлены и изъяты ещё 5 брикетов с 1550 граммами героина.

Общий вес изъятой партии превысил 368 килограмм, а стоимость на черном рынке – более 1 млрд грн.

В спецоперации были задействованы украинские и иностранные правоохранители и службы, в частности прокуратура АР Крым и г. Севастополь, Департамент борьбы с наркопреступностью Национальной полиции, ГУ НАцполиции в АР Крым и г. Севастополь, Таможенная служба Украины, Управление по борьбе с контрабандой комитета государственных доходов Армении, отдел по борьбе с наркотранзитом в департаменте центральной криминальной полиции МВД Грузии и Администрация по борьбе с наркотиками США (DEA).