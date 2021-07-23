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12:59 23.07.2021

Украинский институт будущего требует созвать внеочередное закрытое заседание Рады и СНБО в связи с событиями вокруг "Северного потока – 2"

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Украинский институт будущего требует созвать внеочередное закрытое заседание Рады и СНБО в связи с событиями вокруг "Северного потока – 2"

Украинский институт будущего (UIF) выступил с заявлением, в котором требует провести внеочередное закрытое заседание Верховной Рады и Совета национальной безопасности и обороны Украины в связи с последними событиями, связанными с "Северным потоком – 2".

"Учитывая последние события, связанные с "Северным потоком – 2" и полным непониманием как общества, так и политикума относительно шагов, которые должно осуществлять государство в этой ситуации, а также отсутствия надлежащей коммуникации по этому вопросу со стороны Украины, команда Украинского института будущего настаивает на созыве внеочередного закрытого заседания Верховной Рады в кратчайшие сроки. Во время заседания должны быть заслушаны министр иностранных дел и глава Генштаба Вооруженных сил Украины", - указывается в тексте заявления, обнародованном в соцсети Facebook.

Также в UIF требуют в ближайшее время созвать СНБО для разработки плана действий Украины, и разработать коммуникационный план по привлечению общественности, лоббистских компаний в США и ряде стран Европейского Союза.

"Решение по "Северному потоку – 2" - это кризис безопасности, который угрожает стабильности государства, особенно учитывая то, что договоренности США и Германии состоялись сразу после статьи Путина "Единый народ", где прямо указано на возможность агрессии со стороны РФ против Украины", - подчеркивается в заявлении.

"Со своей стороны Украинский институт будущего готов присоединиться к разработке стратегий и планов государства с целью противодействия решениям, которые "играют на руку" стране-агрессору и угрожают государственной безопасности Украины. Надеемся на поддержку данной инициативы со стороны власти", - заключили в институте.

Источник: https://www.facebook.com/1096850307043730/posts/4711476928914365/?d=n

Теги: #uif #северный_поток_2 #институт_будущего
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