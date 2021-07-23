Зеленский сменил главу СВР, ведомство возглавил Литвиненко - указы

Президент Украины Владимир Зеленский уволил с должности главы Службы внешней разведки Украины (СВР) Валерия Кондратюка и назначил на этот пост Александра Литвиненко, возглавлявшего до этого времени Национальный институт стратегических исследований.

Соответствующие указы №№301/2021, 302/2021 и 303/2021 от 23 июля опубликованы на сайте главы Украинского государства.

Литвиненко во годы президентства Петра Порошенко (2014-19 гг) был заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины, после чего указом Зеленского 13 августа 2019 года был назначен директором Национального института стратегических исследований. В 2010-14 гг Литвиненко был заместителем директора этого же института.

Также в разное время возглавлял управление по вопросам госбезопасности, экспертную комиссию и департамент госбезопасности СНБО, был замначальника департамента информационно-аналитического обеспечения СБУ, был советником директора Института проблем нацбезопасности СНБО и гендиректора госконцерна "Укроборонпром"

Кондратюк был назначен главой СВР 5 июня 2020 года указом Зеленского. В 2016-19 гг был заместителем главы администрации пятого президента Порошенко, до того работал на разных должностях в Службе безопасности Украины (в т.ч. возглавлял департамент контрразведки в 2014-15 гг) и в Министерстве обороны (в т.ч. возглавлял Главное управление разведки в 2015-16 гг). В 1999-2002 гг был военным атташе при посольстве Украины в США.