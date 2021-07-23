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12:36 23.07.2021

Контрразведка СБУ заблокировала незаконный вывоз из Украины агрегатов для военных вертолетов

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Контрразведка СБУ заблокировала незаконный вывоз из Украины агрегатов для военных вертолетов

Сотрудники контрразведки Службы безопасности Украины в Днепре заблокировали канал поставки за границу агрегатов и высокоточного оборудования, которое можно использовать в военной сфере, в частности, для оборудования военных вертолетов.

"По предварительным данным, "схему" организовал местный житель. Он наладил личные связи в воинских частях и на оборонных предприятиях страны. Именно они стали для дельца "базой снабжения". Чтобы скрыть сведения о происхождении и использовании оборудования, делец вносил недостоверные данные в сопроводительную документацию", - сообщает пресс-служба СБУ.

"Товар" предназначался для вывоза в страны постсоветского пространства и азиатского региона. Потенциальных заказчиков злоумышленник искал в интернете.

Во время обысков по месту проживания злоумышленника были изъяты товары двойного использования на почти 500 тыс. грн, а также печати, штампы, поддельную документацию и компьютерную технику с доказательствами противоправной деятельности.

Организатору схемы сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 333 (нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю) Уголовного кодекса Украины.

Теги: #сбу #оборудование #вертолеты #военная_техника #контрабанда
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