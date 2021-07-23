Талибы согласны на прекращение огня при условии отставки правительства Гани

Движение "Талибан" готово к перемирию в Афганистане в случае ухода в отставку кабинета министров, возглавляемого президентом страны Ашрафом Гани, и формирования путем переговоров нового правительства, сообщил в интервью агентству Associated Press (AP) пресс-секретарь талибов Сухаил Шахин.

"Шахин сказал, что "Талибан" сложит оружие, когда выбранное путем переговоров правительство, приемлемое для всех сторон конфликта, примет полномочия, а правительство Гани уйдет", - передает агентство.

"Я хочу ясно дать понять, что мы не верим в монополию на власть, потому что любые правительства, которые пытались в прошлом монополизировать власть в Афганистане, успешными не были. Так что мы не хотим воспроизводить ту же формулу", - сказал Шахин.

Он также положительно охарактеризовал недавно состоявшиеся в Катаре переговоры талибов и афганского правительства. В то же время Шахин от лица "Талибана" отклонил неоднократные призывы Кабула к талибам прекратить огонь, подчеркнув, что при сохранении власти у Гани это невозможно.

В интервью пресс-секретарь талибов пообещал, что при новом правительстве женщинам разрешат работать, получать образование, участвовать в политике, покидать дом без родственника мужского пола, однако они будут обязаны носить хиджаб или головной платок. Также он заверил, что некоторые командиры "Талибана", проигнорировавшие приказы руководства избегать жестокости при захвате территорий, предстали перед военным трибуналом и были наказаны.

Шахин рассказал, что у талибов нет планов военного наступления на Кабул и что "Талибан" пока что воздерживается от атак на столицы провинций. По его словам, большинство успехов талибов при захвате районов страны стало результатом не боевых действий, а переговоров. Он заявил, что талибам самостоятельно было бы тяжело взять под контроль 194 районов страны за восемь недель.

"Вы знаете, никто, включая меня, не хочет гражданской войны", - подчеркнул Шахин.

Кроме того, Шахин утверждает, что афганским переводчикам, работавшим на военных США, не нужно опасаться преследований со стороны талибов. Он добавил, что "Талибан" не имеет ничего против афганцев, желающих получить убежище в странах Запада из-за плохого состояния афганской экономики.