Жителей провинции Хэнань в Китае эвакуируют из-за непрекращающихся наводнений

Городской округ Синьсян (провинция Хэнань, КНР) и прилежащие районы в пятницу пострадали от вызванных проливными дождями наводнений, некоторым жителям удалось эвакуироваться, используя самодельные мосты, сообщает Центральное телевидение Китая.

"В настоящий момент благополучно эвакуированы около 9 тыс. человек", - передает ТВ. Телеканал отмечает, что осталось переместить еще 19 тыс. жителей.

Западные СМИ в свою очередь сообщают, что затоплены обширные участки сельскохозяйственных угодий. Река Вэйхэ прорвала дамбы, поэтому Синьсян остался без транспортного сообщения.

В наиболее пострадавшем от наводнений городе Чжэнчжоу спасатели продолжают откачивать воду из тоннелей метро.

Миллионы жителей провинции Хэнань пострадали от наводнений за последние дни. Они остались без свежего продовольствия и чистой воды. По данным СМИ, известно, что наводнения унесли жизни 33 человек. Пострадали более 3 млн человек в 877 населенных пунктах.

Ожидается, что ситуация ухудшится из-за тайфуна "Ин Фа". В Национальном метеорологическом центре КНР заявили, что тайфун может обрушиться на побережье в воскресенье, от чего пострадают районы, в которых проживают десятки миллионов человек.

"После удара "Ин Фа" может продолжать движение по востоку Китая, что вызовет длинный период чрезвычайно сильных ливней", - приводят СМИ выдержки из заявления центра.

В метеорологическом центре призвали жителей подготовиться к опасным погодным явлениям. Кроме того, там подчеркнули важность мер, направленных на "защиту прибрежных районов от ветра, дождя и приливов".

Накануне сообщалось, что в Хэнани из опасных районов эвакуировали 376 тыс. человек, площадь, пострадавшая от стихийных бедствий, составила более 215 тыс. га, прямые экономические потери оцениваются в 1,22 млрд юаней ($143,5 млн).