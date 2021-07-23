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12:26 23.07.2021

В Бердянске погибли два человека из-за обрыва электрокабеля в сильный ветер - ГСЧС

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В Бердянске погибли два человека из-за обрыва электрокабеля в сильный ветер - ГСЧС

В центре г.Бердянск Запорожской области из-за ливня и сильных порывов ветра произошел обрыв электропроводов, в результате чего электротоком были насмерть поражены двое прохожих.

Информацию о происшествии подтвердили в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) в Запорожской области и полиции области.

Известно, что трагедия произошла вечером 22 июля в Бердянске на пересечении проспекта Победы и ул.Богуславского. В результате сильных порывов ветра и дождя, обусловленным мощным атмосферным фронтом, произошел обрыв электрокабеля, который, упал на землю, залитую водой, вследствие чего были поражены током двое людей.

Также, по данным регионального управления ГСЧС, 22 июля юге Запорожской области выпала трехмесячная норма осадков - от 117% до 350% месячной нормы, а также был сильный ветер до 16 м/с, который валил деревья. В результате в Бердянске было подтоплено 70 домов, улицы в центре города, из аквапарка, динопарка и кинотеатра спасателям пришлось эвакуировать посетителей с детьми. В пяти микрорайонах курортного города произошло аварийное отключение электричества.

Кроме этого, в с.Новоалексеевка Запорожской области на 2 метра поднялся уровень воды в реке Лозоватка.

По ситуации на утро 23 июля из-за отсутствия электроэнергии работал с ограничениями Бердянский морской порт.

Подтопление нескольких домов в частном секторе произошло также в г.Мелитополь Запорожской области.

Теги: #бердянск #гсчс #гибель #электропровод
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