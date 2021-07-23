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12:22 23.07.2021

Правоохранители депортировали в Россию "криминального авторитета" из санкционного списка СНБО – МВД Украины

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Правоохранители депортировали в Россию "криминального авторитета" из санкционного списка СНБО – МВД Украины

Сотрудники управления стратегических расследований в Полтавской области Нацполиции совместно с миграционной службой принудительно вернули в страну происхождения "криминального авторитета", включенного в санкционный список Совета национальной безопасности и обороны Украины.

"В конце мая этого года было введено в действие решение СНБО о применении специальных персональных санкций к субъектам повышенного преступного влияния. В санкционный список попал и неоднократно судимый гражданин РФ, который за "заслуги" в криминальной среде был назначен "смотрящим" за одним из городов Полтавской области", - сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Украины.

В четверг, 22 июля, 45-летний мужчина был возвращен в страну происхождения. Кроме того, ему было запрещено въезжать на территорию Украины.

Теги: #снбо #депортация #санкции #правоохранители
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