Правоохранители депортировали в Россию "криминального авторитета" из санкционного списка СНБО – МВД Украины

Сотрудники управления стратегических расследований в Полтавской области Нацполиции совместно с миграционной службой принудительно вернули в страну происхождения "криминального авторитета", включенного в санкционный список Совета национальной безопасности и обороны Украины.

"В конце мая этого года было введено в действие решение СНБО о применении специальных персональных санкций к субъектам повышенного преступного влияния. В санкционный список попал и неоднократно судимый гражданин РФ, который за "заслуги" в криминальной среде был назначен "смотрящим" за одним из городов Полтавской области", - сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Украины.

В четверг, 22 июля, 45-летний мужчина был возвращен в страну происхождения. Кроме того, ему было запрещено въезжать на территорию Украины.