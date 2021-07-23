Севастополь уже неделю ставит антирекорды по суточному COVID-приросту

Антирекорд по суточной заболеваемости COVID-19 обновляется в Севастополе седьмой день подряд, впервые с начала пандемии число выявленных за сутки в городе случаев коронавируса достигло 149.

"По состоянию на 23 июля в Севастополе зарегистрированы 149 новых случаев заболевания COVID-19. 196 человек выписаны после выздоровления. Умерли четыре человека в возрасте от 75 до 90 лет", - сообщила пресс-служба оккупационного правительства города в пятницу.

Новые рекордные показатели после январских максимумов начали фиксировать в Севастополе в конце июня. Антирекорд обновлялся четыре раза подряд с 26 до 29 июня, затем десять раз в текущем месяце: 2, 3, 5, 13, 17-22 июля.

Всего COVID-19 подтвержден в регионе почти у 19,5 тыс. человек, 816 пациентов умерли, привиты около 113 тыс. жителей.