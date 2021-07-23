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12:21 23.07.2021

США передали Грузии 500 тысяч доз вакцины Pfizer

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В Тбилиси в субботу, 24 июля, будут доставлены 500 тысяч доз вакцины Pfizer, сообщил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.

"Это безвозмездная помощь американского правительства Грузии. Кроме этого, в стране уже находятся 1,5 миллиона доз китайских вакцин, поэтому я призываю население более активно включиться в процесс вакцинации", - заявил в пятницу журналистам Гарибашвили.

По данным Минздрава, за минувшие сутки в Грузии выявлено 2 460 случаев заражения коронавирусной инфекцией, скончались 20 человек.

Сообщается также, что вакцинацию на сегодняшний день прошли почти 392 тысячи человек.

Теги: #сша #грузия #коронавирус
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