В Американско-Украинском деловом совете отметили роль ГФС в обеспечении экономической безопасности Украины

В Американско-Украинском деловом совете заявили о поддержке шагов Государственной фискальной службы Украины, направленных на противодействие налоговым правонарушениям и детенизацию национальной экономики.

“Американско - Украинский Деловой Совет (USUBC) стремится поддерживать высокий уровень инвестиционной привлекательности и деловой культуры в Украине. Мы поддерживаем курс на детенизацию экономики Украины и активное противодействие налоговым правонарушением, провозглашенный высшим политическим руководством государства и внедряемый Государственной фискальной службой Украины”, - сообщает USUBC на своем сайте.

В USUBC считают, что разрушить инфраструктуру теневых рынков и обеспечить экономическую безопасность Украины возможно благодаря неукоснительному соблюдению законодательства и неотвратимости наказания за финансовые правонарушения.

“На днях стало известно, что сотрудники Государственной фискальной службы Украины под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора в рамках уголовного производства разоблачили должностных лиц предприятия в сфере поставок и сбыта газа в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах и обеспечили возмещение неуплаченных налогов, пени и штрафных санкций в государственный бюджет на общую сумму 1,1 млрд грн.

Считаем, что неукоснительное соблюдение законодательства и одновременно неотвратимость наказания за финансовые правонарушения станут устойчивой основой для обеспечения экономической безопасности страны и разрушения инфраструктуры теневых рынков. Со своей стороны Американско - Украинский Деловой Совет (USUBC) сделает все возможное для реализации указанных целей”, - заявляют в USUBC.

В состав USUBC входят более 200 работающих в Украине предприятий. Таким образом USUBC является одной из крупнейших деловых ассоциаций Украины.