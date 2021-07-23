На выходных по всей Украине будет тепло и без осадков

В выходные погоду в Украине будет определять теплая и сухая воздушная масса в поле повышенного атмосферного давления, сообщает Укргидрометцентр.

В субботу, 24 июля, по всей Украине без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура ночью 11-16°, в южной части местами 17-20°, днем 24-29°; в Карпатах ночью 5-10°, днем 17-22°.

В Киеве - без осадков. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура ночью 14-16°, днем 26-28°.

По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве за весь период наблюдений 24 июля самая высокая температура днем была 34,9 градусов в 2009 году, а самая низкая ночью - 6,5 градусов выше ноля в 1885 году.

В воскресенье, 25 июля, в Украине также без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура ночью 12-18°, на побережье морей до 20°; днем 25-30°. в Карпатах ночью 7-12°, днем 19-24°.

В Киеве - без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 15-17°, днем 26-28°.

23 июля по состоянию на 9.00 температура воды в Черном и Азовском морях была 22-27°, в Днепре в пределах Киева 25°.