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11:24 23.07.2021

В Украине вступил в силу закон о коренных народах

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В Украине вступил в силу закон о коренных народах

В пятницу, 23 июля, в Украине вступил в силу закон "О коренных народах Украины" № 1616-IX, который Верховная Рада приняла 1 июля 2021 года.

Документ был обнародован в газете Верховной Рады "Голос Украины".

Закон направлен на максимальную защиту культурных, информационных и иных прав коренных народов, оказания им механизмов и инструментов работы с украинским государством. В частности, признаются представительные органы коренных народов. Он определяет, что коренными народами Украины, которые сформировались на территории Крымского полуострова, являются крымские татары, караимы, крымчаки.

Отмечается, что коренные народы имеют право на самоопределение в составе Украины и политический статус в рамках Конституции и законов Украины. Они имеют коллективное и индивидуальное право на полное владение всеми правами человека и основными свободами.

Закон запрещает отрицание этнической принадлежности или этнической самобытности коренных народов Украины.

Как сообщалось, президент Украины Владмир Зеленский подписал закон о коренных народах в среду, 21 июля. Закон вступает в силу со дня его опубликования (кроме части 3 ст. 7, которой определено право коренных народов на направление части доходов от пользования природными ресурсами на нужды коренных народов Украины, которая вступает в силу после возвращения временно оккупированной территории АР Крым и Севастополя под общую юрисдикцию Украины).

 

Теги: #украина #закон #коренные_народы
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