МИД Украины протестует в связи с решением ЦИК РФ о привлечении населения ОРДЛО к выборам в Госдуму

Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест в связи с одобрением Центральной избирательной комиссией РФ решения о привлечении населения временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях Украины к запланированным на сентябрь текущего года выборам в Государственную думу Федерального собрания РФ путем участия в электронном голосовании.

"Такие действия российской стороны, наряду с незаконной организацией выборов в Госдуму на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и г.Севастополь, являются грубым нарушением норм и принципов международного права, Конституции и действующего законодательства Украины. Организация избирательного процесса на оккупированной территории Украины и привлечение к нему местного населения, которому принудительно было навязано российское гражданство, ставит под сомнение легитимность результатов выборов", - говорится в заявлении МИД Украины в пятницу.

В ведомстве отметили, что, несмотря на все попытки Украины стабилизировать ситуацию в зоне конфликта, российская сторона пренебрегает усилиями, предпринимаемыми в рамках Нормандского формата и Трехсторонней контактной группы для поиска действенных путей урегулирования российско-украинского вооруженного конфликта на основе международного права и уважения к суверенитету Украины.

"Последние действия РФ являются особенно циничными ввиду деградации ситуации с безопасностью в зоне конфликта, вызванной регулярными нарушениями режима прекращения огня со стороны российских оккупационных сил, а также дальнейшим ухудшением гуманитарного и социально-экономического положения на временно оккупированных территориях Украины", - пояснили в МИД.

Министерство призвало международное сообщество осудить этот шаг РФ, не признавать результаты этих выборов на временно оккупированной территории Украины, а также усилить политико-дипломатическое давление на РФ с целью прекращения ею международно-противоправных деяний против суверенитета и территориальной целостности Украины.

"Украина требует от Российской Федерации отменить все неправомерные решения, касающиеся временно оккупированных территорий, и прекратить предпринимать шаги, направленные на дальнейшую интеграцию населения временно оккупированных территорий Украины в политическое и социально-правовое пространство РФ", - указывается в заявлении.