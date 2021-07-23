В Бердянске за 4 часа выпало 126 мм осадков, погибли 2 человека – ГСЧС

В г. Бердянск Запорожской области в минувшие сутки отмечался отмечался чрезвычайное дождь (ІІІ уровень опасности, красный), в результате которого за 4 часа выпало 126 мм осадков, сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

"В результате непогоды на перекрестке ул. Богуславского и ул. Победы погибло двое мужчин, которых, предварительно, поразило электрическим током. По данному факту правоохранительными органами проводится расследование", - указывается в сообщении.

Кроме того, сотрудники ГСЧС эвакуировали 32 человека, из них 10 детей, из мест подтопления, а именно: Динопарка, Аквапарка, кинотеатра и из частного дома. Медицинская помощь людям не понадобилась. Также спасатели с помощью спецавтомобилей оказали помощь в изъятии 6 автомобилей из мест подтоплений.

Произошло аварийное отключение электросети частично в микрорайонах "Колония" и "8 Марта" и полностью в микрорайонах "Лиски", "Центр" и "Ближняя Коса".

В результате сильного ливня в городе произошло подтопление 70 частных домовладений. Спасатели с помощью мотопомп откачали 740 куб.м воды. В настоящее время спасатели с помощью специального оборудования продолжают откачивать воду.

К ликвидации последствий непогоды в Бердянске от ГУ ГСЧС привлекались 9 единиц техники и 38 человек личного состава.

Кроме того, сильный дождь наблюдался в г. Мелитополь и Мелитопольском районе. Произошло подтопление двух частных домов и подвальных помещений двух многоэтажек. Спасатели с помощью мотопомп откачали 80 куб.м воды. От ГУ ГСЧС привлекалось 4 единицы техники и 15 человек личного состава.