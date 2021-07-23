Швеция откроется для украинских туристов с 26 июля

Правительство Швеции разрешило гражданам Украины въезд в страну с 26 июля.

"Правительство постановило 22 июля, что жители Украины будут освобождены от запрета на въезд, а жители Руанды и Таиланда больше не будут освобождены от запрета на въезд. Эти поправки применяются с 26 июля 2021 года", - говорится в сообщении на сайте правительства Швеции.

Как сообщает сайт tripadvisor.mfa.gov.ua Министерства иностранных дел Украины, остается в силе требование о наличии отрицательного результата ПЦР-теста на COVID-19 или наличии сертификата о вакцинации (COVID certificate), при въезде в страну иностранцев, на которых не распространяется запрет на въезд.

Сейчас Швецией признаются только сертификаты о вакцинации, выданные в странах ЕС/ЕЭП или в Андорре, Монако, Сан-Марино, Швейцарии или Ватикане.

Въезд в страну будет разрешен, если с даты получения второй дозы вакцины Covid-19 прошло 14 дней.

Также отмечается, что Швеция признает вакцины, утвержденные согласно постановлению (ЕС) 726/2004, или разрешенные ВОЗ для использования в чрезвычайных ситуациях. В частности, Швецией одобрены такие вакцины, как Comirnaty (COVID-19 vaccine BioNtech Tozinameran,) Spikevax (COVID-19 vaccine Moderna), Vaxzevria (COVID-19 vaccine AstraZeneca), COVID-19 vaccine Janssen, COVID-19 vaccine AstraZeneca / SKBio, COVISHIELD (Serum Institute of India COVID-19 vaccine), COVID-19 vaccine BIBP / Sinopharm, CoronaVac (COVID-19 vaccin Sinovac)

ПЦР-тест должен быть сделан за 48 часов до въезда в Швецию (считается время с момента сдачи биологического материала). Требование распространяется на иностранцев, которым исполнилось 18 лет. Тест на Сovid-19 можно сделать в аэропорту Арланда http://www.airportsky.se/. От требования о наличии негативного теста на COVID-19 при въезде в страну освобождаются граждане, которые путешествуют из Дании, Финляндии, Исландии и Норвегии. Подробная информация размещена на сайтах правительства и полиции Швеции.