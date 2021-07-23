Азербайджан на границе с Арменией проложит до 700 км дорог военного назначения - президент Алиев

Азербайджан в настоящее время ведет активную работу по прокладке в Кельбаджарском и Лачинском районах (оба района граничат с Арменией) дорог военного назначения, заявил президент страны Ильхам Алиев.

"В Кельбаджарском и Лачинском районах осуществляется прокладка дорог военного назначения. Общая протяженность этих дорог составляет до 700 км. Прежде этих дорог, в том числе, в направлении границы не было", - сказал Алиев в четверг в интервью государственному телеканалу AzTV.

По его словам, Азербайджану многое предстоит сделать (на границе - ИФ) до наступления зимы. "Это широкомасштабная работа, в прессе она не очень освещается. Это и понятно. Но со стратегической точки зрения и точки зрения укрепления наших границ - эти дороги имеют очень большое значение", - добавил президент Азербайджана.

Азербайджан вернул контроль над Кельбаджарским и Лачинским районами по итогам войны с Арменией осенью 2020 года.