В Мариуполе изъята крупная партия сигарет из Крыма на более 500 тыс. грн – ГПСУ

Сотрудники оперативных подразделений Донецкого пограничного отряда и Государственной фискальной службы Украины в Мариуполе изъяли крупную партию сигарет без марок акцизного налога, оцененную в более 560 тыс. грн. Сигареты привезены из временно оккупированной территории АР Крым, сообщили в Госпогранслужбе.

"Правоохранители изъяли более 11 тыс. пачек сигарет без марок акцизного налога, оцененных в более 560 тыс. грн. На некоторых пачках местом производства отмечалось ВОТУ АР Крым", – говорится в сообщении, обнародованном пресс-службой ведомства в пятницу утром.

В информации отмечается, что в действиях владельца товара усматриваются признаки преступления, предусмотренного ст. 204 (Незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров) УК Украины.

По данному факту проводятся дальнейшие следственные действия.