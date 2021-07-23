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08:46 23.07.2021

В Украине за сутки вакцинировано почти 140 тыс. человек – Минздрав

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В Украине за сутки вакцинировано почти 140 тыс. человек – Минздрав

В течение прошедших суток, 22 июля, от коронавируса в Украине привили 139 441 человека, при этом первую дозу вакцины получили 76 169 украинцев, а 63 272 – полностью завершили иммунизацию, сделав обе прививки, сообщает пресс-служба Минздрава Украины в среду.

"В Украине опять новый рекорд прививок в сутки! 139 441 человека вакцинировано против COVID-19 22 июля 2021. Одну дозу получили 76 169 человек полностью иммунизированы – 63 272 человека", – говорится в сообщении, обнародованном в Телеграмм-канале.

Отмечается, что в течение суток работали 743 мобильные бригады, 2 672 пункта прививки и 171 центр вакцинации.

Кроме того, с начала прививочной кампании привито 2 920 068 человек, из них получили 1 дозу - 2920066 человек полностью иммунизированы и получили 2 дозы - 1619131 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 4539197 прививок.

 

Теги: #вакцинация #коронавирус
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