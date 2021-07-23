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08:16 23.07.2021

В Украине за сутки зафиксировано 763 новых случая заболевания Covid-19, выздоровели 639 человек, 21 летальный случай – Минздрав

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В Украине за сутки зафиксировано 763 новых случая заболевания Covid-19, выздоровели 639 человек, 21 летальный случай – Минздрав

В Украине по состоянию на утро пятницы зафиксировано 763 новых случая заболевания Covid-19, выздоровели 639 человек, 21 летальный случай, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

"За сутки 22 июля 2021 в Украине зафиксировано 763 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 57, медработников - 15). Также за минувшие сутки: госпитализированы - 446 человек, летальных случаев – 21, выздоровели - 639 человек", – сообщил Минздрав Украины в Telegram-канале в пятницу утром.

Днем ранее, 22 июля сообщалось о 726 новых случаях инфицирования коронавирусом, 21 июля за сутки зафиксировано 655 новых случаев заболевания Covid-19, 20 июля сообщалось о 598 новых подтвержденных случаях болезни, 19 июля а сутки зафиксировано 182 новых случая заболевания Covid-19, 18 июля за сутки зафиксировано 229 новых случаев заболевания COVID-19, 17 июля за сутки зафиксирован 591 новый случай заболевания Covid-19, 16 июля сообщалось о 737 новых инфицированных коронавирусом, 15 июля за сутки зафиксировано 623 новых случая заболевания Covid-19.

Всего за период пандемии в Украине заболело 2 247 419 человек, выздоровели 2 183 642 человека, летальных случаев - 52 811.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (226), Донецкой (79), Харьковской (67), Днепропетровской (39), и Херсонской (37) областях.

 

Теги: #статистика #коронавирус
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