События

07:43 23.07.2021

Два человека погибло в результате обрыва электропроводов на подтопленном участке в Бердянске

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Два человека погибло в результате обрыва электропроводов на подтопленном участке в Бердянске

В результате обрыва проводов и их попадания на подтопленный участок в Бердянске (Запорожская обл.) погибло два человека. По южным областям подтоплено 134 домохозяйства, 25 приусадебных участков и 10 участков дороги, возникло разрушение плотины, сообщили в пресс-службе ГСЧС.

"22 июля в Бердянске в результате интенсивных осадков погибло 2 человека (обрыв электропроводов на подтопленном участке) и произошло подтопление 70 домохозяйств. Подразделениями ГСЧС оказана помощь 32 лицам, из них 10 детей (выведено из подтопленных участков). Откачано около 740 куб. м воды. Работы продолжаются", – сказано в утренней сводке на сайте ГСЧС в пятницу.

В Одессе в результате интенсивных осадков произошло подтопление 48 дворов и 10 участков автодорог. Жертв и пострадавших нет.

Спасателями оказана помощь 98 лицам, в том числе 39 детей и 1 роженица. Откачано около 30 тыс. куб. м воды. От ГСЧС было привлечено 130 человек и 41 единица техники (в том числе 2 плавсредства). Работы продолжаются.

Вместе с тем, в с. Нерубайском Одесского района, в результате интенсивных осадков возникло разрушения земляной плотины местного ставка, в результате чего произошло подтопление 10 частных домовладений. Спасателями и коммунальными службами проводились работы по откачке воды и расчистке ливневой канализации. Работы завершены. От ГСЧС привлечено 38 человек и 9 единиц техники.

В с.Двойное Генического района Херсонской области в результате интенсивных осадков произошло подтопление 6 жилых домов и 25 приусадебных участков. Откачаноо около 400 куб. м воды. Для откачки воды были привлечены 4 человека и 2 единицы техники, из них от ГСЧС 2 человека и 1 единица техники.

Теги: #жертва #непогода #подтопление
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