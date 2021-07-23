События

04:07 23.07.2021

Украина и Италия подписали Соглашение о взаимном признании и обмене национальных водительских удостоверений

2 мин читать
Украина и Италия подписали Соглашение о взаимном признании и обмене национальных водительских удостоверений

Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков и министр постоянной инфраструктуры и мобильности Италии Энрико Джованини подписали новое Соглашение между Кабинетом Министров Украины и правительством Итальянской Республики о взаимном признании и обмене национальных водительских удостоверений.

Как сообщает пресс-служба министерства на официальном сайте, договоренность о заключении нового Соглашения была достигнута по итогам IX заседания украинско-итальянского Совета по экономическому, промышленному и финансовому сотрудничеству, которое состоялось 16 декабря 2020.

Положения Соглашения регулируют между сторонами вопросы взаимного признания и обмена водительских удостоверений граждан Украины и Италии, которые выбрали своим местом жительства территорию государства другой стороны без составления ими экзаменов при обмене водительских удостоверений другого государства. В министерстве подчеркнули, что это позволит гражданам избегать дополнительных финансовых затрат на проведение таких испытаний.

"Для нас важно, чтобы украинцы могли получать удобные государственные сервисы не только у себя на родине, но и за рубежом. Настоящее соглашение позволяет уменьшить бюрократическую волокиту и сэкономить средства для многих наших сограждан. Благодарен коллегам из Министерства внутренних дел, благодаря слаженной работе которых удалось достичь этого результата", - заявил Кубраков.

По данным Главного сервисного центра МВД Украины, за период действия Соглашения получено и обработано более 22 тыс. запросов по обмену национальных удостоверений гражданами Украины в Италии.

Отмечается, что действие соглашения распространяется на граждан Украины, которые легально проживающих в Италии, резидентами страны менее четырех лет или имеют действительные украинские водительские права.

Соглашение заключено сроком на 5 лет, вступит в силу через 60 дней с даты получения по дипломатическим каналам последнего письменного уведомления Сторон о выполнении ими внутригосударственных процедур, необходимых для вступления в силу.

Теги: #италия #удостоверения
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

05:21 23.07.2021
В Италии в августе перестанут пускать людей на массовые мероприятия без вакцины от COVID-19

В Италии в августе перестанут пускать людей на массовые мероприятия без вакцины от COVID-19

05:05 22.07.2021
Украина и Италия подписали новое соглашение о взаимном признании и обмене водительских удостоверений

Украина и Италия подписали новое соглашение о взаимном признании и обмене водительских удостоверений

05:05 22.07.2021
Украина и Италия подписали новое соглашение о взаимном признании и обмене водительских удостоверений

Украина и Италия подписали новое соглашение о взаимном признании и обмене водительских удостоверений

18:29 21.07.2021
Украина и Италия договорились о дополнительных разрешениях на международные перевозки

Украина и Италия договорились о дополнительных разрешениях на международные перевозки

11:02 01.07.2021
Украинские болельщики не смогут въехать в Италию на матч Украины и Англии - посольство

Украинские болельщики не смогут въехать в Италию на матч Украины и Англии - посольство

08:01 29.06.2021
В Италии назвали отношения с США более важными, чем с Китаем

В Италии назвали отношения с США более важными, чем с Китаем

10:15 27.06.2021
Италия вышла в 1/4 финала Евро-2020, обыграв Австрию в дополнительное время

Италия вышла в 1/4 финала Евро-2020, обыграв Австрию в дополнительное время

19:31 25.06.2021
В Италии уже порядка 17% новых случаев COVID-19 приходятся на "дельта" штамм

В Италии уже порядка 17% новых случаев COVID-19 приходятся на "дельта" штамм

13:22 23.06.2021
"Метинвест" рассматривает возможность совместно с Danieli построить новое прокатное производство в Италии – гендиректор

"Метинвест" рассматривает возможность совместно с Danieli построить новое прокатное производство в Италии – гендиректор

05:22 23.06.2021
Премьер Италии вакцинировался от COVID-19 вторым компонентом препарата Pfizer после первого укола от AstraZeneca

Премьер Италии вакцинировался от COVID-19 вторым компонентом препарата Pfizer после первого укола от AstraZeneca

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Замглавы Харьковского облсовета задержан при получении взятки - САП

Дату встречи Зеленского с Байденом 30 августа предложила американская сторона – глава "Нафтогаза"

Иск РФ против Украины в ЕСПЧ шансов на удовлетворение не имеет – Кулеба

У иска России в ЕСПЧ против Украины нет юридической перспективы, РФ сама не исполняет решения ЕСПЧ – Подоляк

Малюська о жалобе РФ в ЕСПЧ против Украины: Россия перепутала ЕСПЧ с шоу на российском ТВ

ПОСЛЕДНЕЕ

Байден обещает продолжать вводить санкции против кубинских официальных лиц

Украина доразместила еврооблигации-2029 на $500 млн под 6,3%

В Вашингтоне раскритиковали Китай за отказ от предложения ВОЗ продолжить искать источник COVID-19

ЕЭК продлит действие антидемпинговой пошлины на нержавеющие трубы с Украины на 5 лет

США вводят санкции против министра обороны Кубы в рамках "закона Магнитского"

Замглавы Харьковского облсовета задержан при получении взятки - САП

В Киеве уже есть тесты для выявления штамма "дельта" – начальник Госпотребслужбы в Киеве

"Нафтогаз" надеется на переговоры с европейскими компаниями по бронированию мощностей ГТС Украины – Витренко

Дату встречи Зеленского с Байденом 30 августа предложила американская сторона – глава "Нафтогаза"

ВВС США нанесли серию ударов в Афганистане, заявляют в Вашингтоне

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА