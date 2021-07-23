Украина и Италия подписали Соглашение о взаимном признании и обмене национальных водительских удостоверений

Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков и министр постоянной инфраструктуры и мобильности Италии Энрико Джованини подписали новое Соглашение между Кабинетом Министров Украины и правительством Итальянской Республики о взаимном признании и обмене национальных водительских удостоверений.

Как сообщает пресс-служба министерства на официальном сайте, договоренность о заключении нового Соглашения была достигнута по итогам IX заседания украинско-итальянского Совета по экономическому, промышленному и финансовому сотрудничеству, которое состоялось 16 декабря 2020.

Положения Соглашения регулируют между сторонами вопросы взаимного признания и обмена водительских удостоверений граждан Украины и Италии, которые выбрали своим местом жительства территорию государства другой стороны без составления ими экзаменов при обмене водительских удостоверений другого государства. В министерстве подчеркнули, что это позволит гражданам избегать дополнительных финансовых затрат на проведение таких испытаний.

"Для нас важно, чтобы украинцы могли получать удобные государственные сервисы не только у себя на родине, но и за рубежом. Настоящее соглашение позволяет уменьшить бюрократическую волокиту и сэкономить средства для многих наших сограждан. Благодарен коллегам из Министерства внутренних дел, благодаря слаженной работе которых удалось достичь этого результата", - заявил Кубраков.

По данным Главного сервисного центра МВД Украины, за период действия Соглашения получено и обработано более 22 тыс. запросов по обмену национальных удостоверений гражданами Украины в Италии.

Отмечается, что действие соглашения распространяется на граждан Украины, которые легально проживающих в Италии, резидентами страны менее четырех лет или имеют действительные украинские водительские права.

Соглашение заключено сроком на 5 лет, вступит в силу через 60 дней с даты получения по дипломатическим каналам последнего письменного уведомления Сторон о выполнении ими внутригосударственных процедур, необходимых для вступления в силу.