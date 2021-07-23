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00:42 23.07.2021

В Вашингтоне раскритиковали Китай за отказ от предложения ВОЗ продолжить искать источник COVID-19

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В Вашингтоне раскритиковали Китай за отказ от предложения ВОЗ продолжить искать источник COVID-19

Отказ Пекина от плана Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), предусматривающего второй этап изучения происхождения COVID-19 в Китае, в Вашингтоне расценивают как опасный и безответственный поступок, заявила в четверг представитель Белого дома Дженнифер Псаки.

"Их позиция безответственна и откровенно опасна... Сейчас не время уклоняться", - заявила Псаки журналистам на брифинге в Белом доме.

Ранее в четверг заместитель главы Госкомитета здравоохранения КНР Цзэн Исинь заявил журналистам, что предложение ВОЗ содержит "формулировки, которые не уважают науку", и что Пекин не согласен с этим планом. Он отметил, что Пекин решительно выступает против политизации исследования происхождения вируса.

В мае текущего года президент США Джо Байден приказал американским спецслужбам в ближайшие три месяца доложить о том, впервые ли вирус COVID-19 появился в Китае от животного или в результате лабораторной утечки.

Группа экспертов ВОЗ ранее посетила Уханьский институт вирусологии. В докладе о результатах посещения был сделан вывод, что утечка вирусов из лаборатории института "крайне маловероятна".

Великобритания и США критически отнеслись к этому, заявив, что Китай намеренно отказал экспертам в доступе к данным и образцам.

Теги: #позиция #сша #воз #китай
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