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23:21 22.07.2021

ЕЭК продлит действие антидемпинговой пошлины на нержавеющие трубы с Украины на 5 лет

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ЕЭК продлит действие антидемпинговой пошлины на нержавеющие трубы с Украины на 5 лет

Департамент защиты внутреннего рынка Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) предлагает продлить действие антидемпинговой меры в отношении бесшовных труб из коррозионностойкой (нержавеющей) стали с Украины диаметром до 426 мм еще на 5 лет.

Срок применения существующей пошлины истекает 25 февраля 2021 года.

В настоящее время в отношении украинских труб из коррозионностойкой стали действует пошлина в размере от 4,32% до 18,96% от таможенной стоимости в зависимости от компании-производителя. Эта антидемпинговая мера была установлена по итогам расследования, проведенного ЕЭК в 2015-2016 гг. В октябре департамент защиты внутреннего рынка ЕЭК начал повторное антидемпинговое расследование, инициаторами которого выступили заводы группы ЧТПЗ ("Челябинский трубопрокатный завод" (MOEX: CHEP) и "Первоуральский новотрубный завод") и группа "ТМК" (MOEX: TRMK) ("ТМК-Инкос" и "Волжский трубный завод").

Согласно оценкам российских заявителей, в I полугодии 2020 года наблюдалось значительное снижение цены нержавеющих бесшовных труб с Украины (на 23,6% в рублевом выражении и на 27,8% - в долларовом), в результате чего цена на украинский товар без учета антидемпинговой пошлины стала ниже цены товара отрасли экономики ЕАЭС.

Теги: #трубы #еэк #россия #украина
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