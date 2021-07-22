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21:33 22.07.2021

Замглавы Харьковского облсовета задержан при получении взятки - САП

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Замглавы Харьковского облсовета задержан при получении взятки - САП

Детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП разоблачили заместителя председателя Харьковского областного совета и его сообщника-адвоката в получении взятки в размере 1 млн 50 тыс. грн.

"Установлено, что за указанные средства вышеуказанные лица "обещали" оставить в должности директора коммунального предприятия", - сообщается на официальной странице САП в Facebook. Заместитель председателя Харьковского облсовета и его сообщник были задержаны в четверг после получения последней части оговоренной суммы (350 тыс. грн).

Решается вопрос о сообщении им о подозрении.

Следствие продолжается, устанавливаются другие лица вероятно причастные к совершенному преступлению других лиц.

 

Теги: #взятка #харьков #облсовет
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