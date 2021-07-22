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21:09 22.07.2021

В Киеве уже есть тесты для выявления штамма "дельта" – начальник Госпотребслужбы в Киеве

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В Киеве уже есть тесты для выявления штамма "дельта" – начальник Госпотребслужбы в Киеве

Начальник главного управления Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей (Госпотребслужбы) в Киеве Олег Рубан сообщил, что в Украине с 22 июля доступны клинические тесты, которые могут выявить "дельта"-штамм коронавируса.

"Сегодня в Киеве появились тесты, поэтому будут проводить диагностику именно на выявления возбудителя "дельта". Что касается пандемии, то действительно, на сегодняшний день Дельта является приоритетным в циркуляции. В Украине он есть уже как два месяца",- сказал Рубан в эфире телеканала "Украина 24" в четверг.

Как сообщалось, 14 июля в Украине было впервые зафиксировано два случая заражения "дельта"-штаммом коронавируса, это произошло в Закарпатской области.

 

Теги: #коронавирус #тесты #дельта
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