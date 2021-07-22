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21:06 22.07.2021

"Нафтогаз" надеется на переговоры с европейскими компаниями по бронированию мощностей ГТС Украины – Витренко

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"Нафтогаз" надеется на переговоры с европейскими компаниями по бронированию мощностей ГТС Украины – Витренко

НАК "Нафтогаз Украины" надеется на переговоры с европейскими компаниями по бронированию мощностей газотранспортной системы Украины по итогам достигнутых договоренностей США и Германии о способствовании сохранения украинского транзитного маршрута, сообщил глава НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко.

"Мы еще ждем реальных переговоров с компаниями. В первую очередь, нас интересуют переговоры не столько с Газпромом, а с европейскими компаниями, которые должны получить возможность бронировать мощности украинской ГТС для транзита в Европу", – сказал он на брифинге по итогам визита в Вашингтон.

По его словам, такое сотрудничество с европейскими компаниями является для НАК перспективной задачей.

В то же время Витренко подчеркнул, что "Нафтогаз" по-прежнему является сторонником запрета на работу газопровода "Северный поток-2" и будет добиваться этого.

Ранее глава НАК отмечал, что при работе "Северного потока-2" "Газпром" сможет отказаться от обязательств транзита газа через Украину после 2024 года, даже если они будут на него возложены, ссылаясь на избыток транзитных мощностей.

Председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер в четверг заявил, что "Газпром" готов к продолжению транзита газа через Украину после 2024 года, "исходя из экономической целесообразности и технического состояния украинской газотранспортной системы", и вопрос новых объемов закупок газа из России для транзита должен решаться на рыночных условиях и по рыночным ценам.

Теги: #нафтогаз #гтс #европа
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