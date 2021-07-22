Дату встречи Зеленского с Байденом 30 августа предложила украинская сторона – глава "Нафтогаза"

Дата визита президента Украины Владимира Зеленского в США на переговоры с президентом Джо Байденом 30 августа – это дата, предложенная украинской стороной, сообщил глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко.

"Мы надеемся, что эта встреча будет очень плодотворной, и у украинского президента будет прекрасная возможность пояснить его американскому коллеге, какие угрозы (несет "Северный поток-2" - ИФ)", – сказал глава НАК на брифинге в Вашингтоне по итогам своего визита.