Главный военный храм Украины построят в 30 км от границы с РФ

В Харькове на территории Восточного оперативно-территориального объединения Национальной гвардии Украины вблизи границы с РФ начали возведение Храма Святого Георгия Победоносца, сообщает пресс-служба проекта строительства храма.

"Возвести здание планируют к 14 октября 2021 года - празднику Покрова и Дня украинского казачества. Храм будет открыт не только для военнослужащих, но и для гражданских посетителей", - указано на сайте проекта.

По словам заместителя командующего Нацгвардии генерал-лейтенанта Юрия Лебедя, этот храм имеет все шансы стать главным военным храмом Украины и символом независимости Украины.

Архитектурное решение храма базируется на слиянии традиций деревянной церковной архитектуры казачества и современной стилистики.