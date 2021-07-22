ГБР направило в суд за полгода более 2 тыс обвинений против правоохранителей и чиновников

Государственное бюро расследований (ГБР) разоблачило преступления более двух тысяч чиновников, правоохранителей и работников контролирующих органов власти за первое полугодие 2021 года, указано на официальном сайте ведомства.

"За первые шесть месяцев этого года ГБР направило в суд обвинительные акты по 2 тысячам 163 людям, среди них: народные депутаты, чиновники, судьи, прокуроры"- говорится в сообщении.

Как указано в отчете, бюро расследовало в основном преступления, связанные с превышением власти и коррупцией на всех уровнях власти.