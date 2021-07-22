События

20:25 22.07.2021

ГБР направило в суд за полгода более 2 тыс обвинений против правоохранителей и чиновников

1 мин читать
ГБР направило в суд за полгода более 2 тыс обвинений против правоохранителей и чиновников

Государственное бюро расследований (ГБР) разоблачило преступления более двух тысяч чиновников, правоохранителей и работников контролирующих органов власти за первое полугодие 2021 года, указано на официальном сайте ведомства.

"За первые шесть месяцев этого года ГБР направило в суд обвинительные акты по 2 тысячам 163 людям, среди них: народные депутаты, чиновники, судьи, прокуроры"- говорится в сообщении.

Как указано в отчете, бюро расследовало в основном преступления, связанные с превышением власти и коррупцией на всех уровнях власти.

Теги: #статистика #гбр
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

08:16 22.07.2021
В Украине за сутки зафиксировано 726 новых случаев заболевания Covid-19, выздоровели 501 человек, 21 летальных случаев

В Украине за сутки зафиксировано 726 новых случаев заболевания Covid-19, выздоровели 501 человек, 21 летальных случаев

11:53 21.07.2021
В Украине за сутки утонули 20 человек, в том числе двое детей – ГСЧС

В Украине за сутки утонули 20 человек, в том числе двое детей – ГСЧС

08:15 21.07.2021
В Украине за сутки зафиксировано 655 новых случаев заболевания Covid-19, выздоровели 577 человек, 13 летальных случаев

В Украине за сутки зафиксировано 655 новых случаев заболевания Covid-19, выздоровели 577 человек, 13 летальных случаев

08:21 20.07.2021
В Украине за сутки зафиксировано 598 новых случаев заболевания Covid-19, выздоровели 540 человек, 25 летальных случаев

В Украине за сутки зафиксировано 598 новых случаев заболевания Covid-19, выздоровели 540 человек, 25 летальных случаев

14:51 19.07.2021
ГБР открыло дело по факту вероятного злоупотребления судьями ВС при вынесении решения по Тупицкому

ГБР открыло дело по факту вероятного злоупотребления судьями ВС при вынесении решения по Тупицкому

08:17 19.07.2021
В Украине за сутки зафиксировано 182 новых случая заболевания Covid-19, выздоровели 187 человек, 5 летальных случаев – Минздрав

В Украине за сутки зафиксировано 182 новых случая заболевания Covid-19, выздоровели 187 человек, 5 летальных случаев – Минздрав

09:13 18.07.2021
Число заражений COVID-19 в мире приблизилось к 190 млн

Число заражений COVID-19 в мире приблизилось к 190 млн

05:47 18.07.2021
В Украине за сутки зафиксирован 229 новых случаев заболевания Covid-19, выздоровели 241 человек, 8 летальных случаев

В Украине за сутки зафиксирован 229 новых случаев заболевания Covid-19, выздоровели 241 человек, 8 летальных случаев

08:14 17.07.2021
В Украине за сутки зафиксирован 591 новый случай заболевания Covid-19, выздоровели 676 человек, 16 летальных случаев – Минздрав

В Украине за сутки зафиксирован 591 новый случай заболевания Covid-19, выздоровели 676 человек, 16 летальных случаев – Минздрав

19:27 16.07.2021
В Великобритании впервые за полгода суточный показатель заражений COVID-19 превысил 50 тыс

В Великобритании впервые за полгода суточный показатель заражений COVID-19 превысил 50 тыс

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Дату встречи Зеленского с Байденом 30 августа предложила украинская сторона – глава "Нафтогаза"

Иск РФ против Украины в ЕСПЧ шансов на удовлетворение не имеет – Кулеба

У иска России в ЕСПЧ против Украины нет юридической перспективы, РФ сама не исполняет решения ЕСПЧ – Подоляк

Малюська о жалобе РФ в ЕСПЧ против Украины: Россия перепутала ЕСПЧ с шоу на российском ТВ

МИД отрицает, что США и Германия согласовали с Украиной пакет договоренностей по "Северному потоку-2"

ПОСЛЕДНЕЕ

В Киеве уже есть тесты для выявления штамма "дельта" – начальник Госпотребслужбы в Киеве

"Нафтогаз" надеется на переговоры с европейскими компаниями по бронированию мощностей ГТС Украины – Витренко

Дату встречи Зеленского с Байденом 30 августа предложила украинская сторона – глава "Нафтогаза"

ВВС США нанесли серию ударов в Афганистане, заявляют в Вашингтоне

Главный военный храм Украины построят в 30 км от границы с РФ

Сотрудники ГФС Украины изъяли партию контрафактных сигарет на 246 млн грн

Азербайджан продолжит укреплять свои позиции на границе с Арменией - Алиев

Натовский дальний беспилотник провел разведку вблизи границ Беларуси, куда прибыли российские войска

Минюст Беларуси подал в суд иск о ликвидации Белорусского ПЕН-центра

Банк Грузии привлек кредит ЕБРР на 25 млн евро для финансирования малого бизнеса

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА