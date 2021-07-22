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20:16 22.07.2021

Сотрудники ГФС Украины изъяли партию контрафактных сигарет на 246 млн грн

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Сотрудники ГФС Украины изъяли партию контрафактных сигарет на 246 млн грн

Сотрудники Офиса крупных налогоплательщиков Государственной фискальной службы Украины во время обысков складских и офисных помещений одного из субъектов предпринимательской деятельности, которое занимается оптовой торговлей табачных изделий, изъяли крупную партию контрафактных сигарет.

"По результатам проведенных обысков обнаружены и изъяты более 276 наименований табачных изделий известных марок в количестве почти 4,4 млн пачек на общую ориентировочную сумму более 246 млн гривен, которые не имеют документального подтверждения их происхождения и качества", - сообщает пресс-служба ГФС в соцсети Facebook.

Сейчас решается вопрос о наложении ареста на изъятый товар. Досудебное расследование продолжается.

Как сообщил глава ГФС Вадим Мельник, с начала года фискалы изъяли около 18 млн пачек табачных изделий.

 

Теги: #контрафакт #сигареты
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