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19:49 22.07.2021

Азербайджан продолжит укреплять свои позиции на границе с Арменией - Алиев

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Азербайджан продолжит укреплять свои позиции на границе с Арменией - Алиев

Азербайджан будет укреплять свои позиции на границе с Арменией, заявил президент страны Ильхам Алиев.

"Шарль Мишель (глава Госсовета ЕС - ИФ) в ходе визита в Ереван назвал приграничные территории спорными. Если честно, я не согласен с этим выражением, так как мы считаем эти территории своими. Я считаю, что это территория Зангезура. А Зангезур - это земля наших предков, и мы находимся на своей земле", - сказал Алиев в интервью государственному телеканалу AzTV.

По его словам, этот вопрос обсуждался в ходе визита Мишеля в Азербайджан. "Я ему постарался объяснить, что мы вышли к своим границам. Почему только в мае вышли? Потому что растаял снег. После того, как растаял снег, мы взяли нужные высоты и разместились на них, укрепились там и будем укрепляться", - подчеркнул президент.

Теги: #президент #граница #армения #азербайджан
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