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19:43 22.07.2021

Банк Грузии привлек кредит ЕБРР на 25 млн евро для финансирования малого бизнеса

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Банк Грузии привлек кредит ЕБРР на 25 млн евро для финансирования малого бизнеса

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) выделит Банку Грузии, одному из крупнейших коммерческих банков страны, кредит на 25 млн евро в национальной валюте - лари - сроком на пять лет для финансирования микро-, малых и средних предприятий (ММСП).

Как говорится в сообщении на сайте ЕБРР, данный проект призван способствовать дальнейшему продвижению программы "Восточного партнерства" по повышению конкурентоспособности МСП (EaP SMEC) в рамках соглашения между ЕС и Грузией об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли (DCFTA), в которой Банк Грузии участвует с 2016 года.

"Кредиты будут предоставляться банком субзаемщикам из частного сектора для проектов по модернизации их технологий и оборудования до стандартов ЕС, в том числе для инвестиций в устойчивые технологии и содействие использованию зеленых технологий", - сказано в пресс-релизе.

Кредитная линия будет дополнена грантовым финансированием ЕС, в результате чего субзаемщики ММСП получат инвестиционные льготы (до 10-15% от выплаченной суммы или инвестиционных затрат в зависимости от типа субпроекта), а Банку Грузии будет предоставлена техническая помощь специализированных консультантов.

На 1 апреля 2021 года активы Банка Грузии составляли $6,66 млрд, или 35,9% совокупных активов банковского сектора страны. Основным акционером Банка Грузии является Bank of Georgia Group Plc (ранее BGEO Group), владеющая 79,75% его акций.

ЕБРР - ведущий институциональный инвестор в Грузии. С 1991 года - начала своей деятельности в стране - банк инвестировал более 4,2 млрд евро в 262 проекта в финансовом, корпоративном, инфраструктурном и энергетическом секторах.

Теги: #грузия #ебрр #банк #кредит
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