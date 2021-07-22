Глава МИД Литвы негативно воспринял планы Ирака удвоить число полетов в Минск

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис считает плохой тенденцией планы Ирака с августа увеличить число полетов в Минск вдвое.

"Не исключаю возможности, что мы информируем иракскую сторону о нашей обеспокоенности, что по сути не было услышано наше основное изначальное пожелание, чтобы к этой ситуации отнеслись со всей серьезностью... Плохая тенденция, следует признать", - сказал Ландсбергис в четверг журналистам.

Он все же призвал дождаться иракской делегации, потому что это "ключевой шаг в разрешении кризиса".

"Мы ожидаем в ближайшие дни, на этой или на следующей неделе, визита из правительства Ирака. Если бы они приехали, как обещали, это позволило бы начать процесс идентификации людей, которые находятся в Литве. По сути, это стало бы первыми шагами к возвращению", - сказал министр.

Он подчеркнул, что полеты в Минск с надеждой попасть в Европейский союз наносят ущерб самим иракцев, потому что в конце концов им придется вернуться назад.

Спустя несколько дней после визита Ландсбергиса в Ираке авиакомпания этой страны Iraqi Airlines объявила о том, что увеличивает число полетов из Багдада в Минск вдвое. Как указано в аккаунте авиакомпании в Facebook, число полетов увеличится с августа. В записи в соцсети глава Iraqi Airlines Кифах Хассан Джаббар указывает, что такое решение принято на основании поручения министра транспорта Насера аш-Шибли и в связи с ростом спроса на такие полеты.

С начала августа полеты по этому маршруту будут выполняться четыре раза в неделю.

После визита в Багдад на прошлой неделе Ландсбергис сказал, что Ирак с осторожностью относится к возвращению мигрантов в страну их происхождения. И все же он подчеркнул, что у Литвы есть рычаги для переговоров с Багдадом.

По его словам, Евросоюз собирается ужесточить выдачу шенгенских виз иракцам, однако решение миграционной проблемы в Литве может изменить мнение Сообщества.

Литва в последние месяцы сталкивается с заметно возросшей нелегальной миграцией через Беларусь, в страну уже попыталось попасть более 2,3 тыс. нелегальных мигрантов, большая часть их была задержана в июле. Среди задержанных преобладают граждане стран Ближнего Востока, Африки. По словам литовских должностных лиц, они попадают в Белоруссию обычно прямо из Ирака или через Турцию.

Из-за наплыва нелегальных мигрантов Литва объявила экстремальную ситуацию, усилила охрану границы с Беларусью как за счет своих пограничников, так и за счет пограничников Европейского агентства Frontex.

Президент Беларуси Александр Лукашенко в конце мая после острой международной реакции на принуждение к посадке пассажирского самолета Ryanair заявил, что теперь западные страны будут самостоятельно осуществлять контроль за наркотрафиком и незаконной миграцией на границе с Беларусью. "Мы останавливали наркотики и мигрантов - теперь будете сами их есть и ловить", - сказал Лукашенко.

В свою очередь литовские политики считают наплыв мигрантов "гибридной атакой" белорусского режима. Ландсбергис заявил 15 июля: "Наш сосед ошибочно использует иракский народ для того, чтобы оказывать давление на мою страну и на ЕС. Мы полагаем, что иракцам обещают легкий путь в Европу, но заканчивают они его в лесу. Они тратят много денег, а их обманывают. Необходимо совместными усилиями остановить эту незаконную миграцию".

9 июля Литва начала строить на границе с Беларусью забор из колючей проволоки.