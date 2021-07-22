Кулеба и Сийярто ознакомились с планами строительства нового КПВВ в Станице Луганской

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и министр внешней экономики и иностранных дел Венгрии Петер Сийярто ознакомились с планами строительства нового контрольного пункта въезда выезда в пгт Станица Луганская Луганской области на линии разграничения.

"Мы сегодня ознакомились с планами строительства нового современного пункта пропуска здесь, в Станице Луганской. Мы будем делать не только это, но и будем продолжать предпринимать все шаги для того, чтобы между этими пунктами, которые находятся на нашей территории, и на нашей временно оккупированной территории, происходило максимально активное движение людей", - сказал Кулеба на совместном брифинге с министром внешней экономики и иностранных дел Венгрии Петром Сийярто в зоне ООС в четверг.

Он добавил, что эту программу администрирует Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

"У меня нет сейчас конкретной даты, но уже есть четкое понимание дальнейших шагов для того, чтобы этот проект был реализован", - уточнил Кулеба.

В свою очередь Сийярто заявил, что Венгрия, которая сейчас председательствует в комитете министров Совета Европы, все сделает для того, чтобы помочь Украине. "Своими средствами мы пытаемся достичь того, чтобы договоренности, которые были приняты в Минске, были выполнены. Мы также предоставляем и гуманитарную помощь. Недалеко отсюда есть медицинский пункт в Станице Луганской, который был реконструирован на венгерские средства", - рассказал он.

Глава венгерского внешнеполитического ведомства также сообщил, что в миссии ОБСЕ в Украине есть 21 венгр, и Венгрия будет продолжать такое участие. Также, по словам министра, Венгрия выделила EUR140 тыс на программу поддержки Украины в Совете Европы.

"Мы от искреннего сердца надеемся на то, что это печальное положение, которое мешает жить многим людям, как можно быстрее исчезнет", - подчеркнул Сийярто.