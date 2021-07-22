В Черниговской области спутниковый мониторинг помог разоблачить группу нелегальных лесорубов – глава ОГА

Полиция и прокуратура Черниговской области в сотрудничестве с Государственным космическим агентством с помощью спутникового мониторинга зафиксировали незаконную вырубку леса в Новгород-Северском районе и разоблачили организовавших ее злоумышленников, сообщила глава Черниговской областной государственной администрации Анна Коваленко.

"Сотрудничество с Государственным космическим агентством уже дало первые плоды! Сегодня областные Нацпол и прокуратура отчитались о результатах исследования предоставленных данных спутникового мониторинга изменения облесения. Благодаря этим данным была разоблачена группа преступников во главе с чиновником одного из агролесхозов области, действовавшей на территории Новгород-Северского района", - написала Коваленко на своей странице в Facebook в четверг.

По ее словам, группа специализировалась на систематической незаконной порубке деревьев с последующим сбытом похищенного на деревообрабатывающие предприятия. "Похищенную древесину члены группировки сбывали в пределах района на частные деревообрабатывающие предприятия, скрывая незаконное происхождение товара. Для перевозки бревен использовали транспорт небольшой грузоподъемности, чтобы не привлекать лишнего внимания", - написала глава обладминистрации.

Сейчас следователи вручили уведомление о подозрениях четырем злоумышленникам по статьям 28 (совершение уголовного преступления организованной группой) и 246 (незаконная порубка или незаконная перевозка, хранение, сбыт леса) Уголовного кодекса Украины.

"Перефразируя Оруэлла, хочется напомнить всем ворам, любителям народного добра: помните - "Глаз большого брата следит!" Даже из космоса!" - написала Коваленко.