События

18:56 22.07.2021

В Черниговской области спутниковый мониторинг помог разоблачить группу нелегальных лесорубов – глава ОГА

1 мин читать
В Черниговской области спутниковый мониторинг помог разоблачить группу нелегальных лесорубов – глава ОГА

Полиция и прокуратура Черниговской области в сотрудничестве с Государственным космическим агентством с помощью спутникового мониторинга зафиксировали незаконную вырубку леса в Новгород-Северском районе и разоблачили организовавших ее злоумышленников, сообщила глава Черниговской областной государственной администрации Анна Коваленко.

"Сотрудничество с Государственным космическим агентством уже дало первые плоды! Сегодня областные Нацпол и прокуратура отчитались о результатах исследования предоставленных данных спутникового мониторинга изменения облесения. Благодаря этим данным была разоблачена группа преступников во главе с чиновником одного из агролесхозов области, действовавшей на территории Новгород-Северского района", - написала Коваленко на своей странице в Facebook в четверг.

По ее словам, группа специализировалась на систематической незаконной порубке деревьев с последующим сбытом похищенного на деревообрабатывающие предприятия. "Похищенную древесину члены группировки сбывали в пределах района на частные деревообрабатывающие предприятия, скрывая незаконное происхождение товара. Для перевозки бревен использовали транспорт небольшой грузоподъемности, чтобы не привлекать лишнего внимания", - написала глава обладминистрации.

Сейчас следователи вручили уведомление о подозрениях четырем злоумышленникам по статьям 28 (совершение уголовного преступления организованной группой) и 246 (незаконная порубка или незаконная перевозка, хранение, сбыт леса) Уголовного кодекса Украины.

"Перефразируя Оруэлла, хочется напомнить всем ворам, любителям народного добра: помните - "Глаз большого брата следит!" Даже из космоса!" - написала Коваленко.

 

Теги: #древесина #черниговская_область #хищения
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

16:00 14.07.2021
В Черниговской области поезд сбил человека, движение через станцию "Колычевка" остановлено

В Черниговской области поезд сбил человека, движение через станцию "Колычевка" остановлено

14:22 06.07.2021
"Укрзализныця" и Нацполиция подозревают хищение около 140 тонн дизтоплива на 4 млн грн в локомотивных депо

"Укрзализныця" и Нацполиция подозревают хищение около 140 тонн дизтоплива на 4 млн грн в локомотивных депо

16:43 01.07.2021
В Черниговской области разоблачили майнинг-ферму, из-за которой без воды и света могла остаться часть региона

В Черниговской области разоблачили майнинг-ферму, из-за которой без воды и света могла остаться часть региона

17:05 28.06.2021
200-метровый рушник единства, созданный по инициативе Черниговской ОГА, стал рекордом Украины - Анна Коваленко

200-метровый рушник единства, созданный по инициативе Черниговской ОГА, стал рекордом Украины - Анна Коваленко

06:56 28.06.2021
Два жилых дома сгорели из-за удара молнии в Черниговской области

Два жилых дома сгорели из-за удара молнии в Черниговской области

13:14 31.05.2021
Стартовал капремонт 45-летнего моста через р.Снов в Черниговской области

Стартовал капремонт 45-летнего моста через р.Снов в Черниговской области

17:10 28.05.2021
ГФС сообщает о четырех подозреваемых в делах о посягательстве на хищение средств киевского бюджета

ГФС сообщает о четырех подозреваемых в делах о посягательстве на хищение средств киевского бюджета

03:44 28.05.2021
В Черниговской ОГА призвали усилить на законодательном уровне ответственность за разорение водоохранных земель

В Черниговской ОГА призвали усилить на законодательном уровне ответственность за разорение водоохранных земель

12:00 23.05.2021
Черниговщина должна стать вторым Львовом как направление туризма выходного дня для киевлян – глава обладминистрации

Черниговщина должна стать вторым Львовом как направление туризма выходного дня для киевлян – глава обладминистрации

18:30 12.05.2021
Глава Черниговской ОГА представила Стратегию развития региона и план действий по ее реализации

Глава Черниговской ОГА представила Стратегию развития региона и план действий по ее реализации

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Иск РФ против Украины в ЕСПЧ шансов на удовлетворение не имеет – Кулеба

У иска России в ЕСПЧ против Украины нет юридической перспективы, РФ сама не исполняет решения ЕСПЧ – Подоляк

Малюська о жалобе РФ в ЕСПЧ против Украины: Россия перепутала ЕСПЧ с шоу на российском ТВ

МИД отрицает, что США и Германия согласовали с Украиной пакет договоренностей по "Северному потоку-2"

Кличко: с сегодняшнего дня в Киеве вакцинироваться от коронавируса могут все желающие

ПОСЛЕДНЕЕ

Глава МИД Литвы негативно воспринял планы Ирака удвоить число полетов в Минск

Кулеба и Сийярто ознакомились с планами строительства нового КПВВ в Станице Луганской

Кулеба: У Украины есть возможность максимально защитить свои интересы в связи с "Северным потоком-2"

На сайте Рады появился текст законопроекта о борьбе со "спамом" постановлений, блокирующих подписание принятых законов

Иск РФ против Украины в ЕСПЧ шансов на удовлетворение не имеет – Кулеба

ЮНЕСКО не стала объявлять Венецию объектом Всемирного наследия, "находящимся под угрозой"

Миссия ЮНЕСКО пришла к выводу, что объектам Софии Киевской и Печерской Лавры ничего не угрожает - Ткаченко

Две столичные турфирмы продавали поддельные ПЦР-тесты

В Чехии суд продлил срок заключения для белоруса, воевавшего против Украины на Донбассе, до 21 года

В Одессе за ночь выпало 80% месячной нормы осадков, в области обесточены 23 населенных пункта

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА