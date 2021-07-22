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18:51 22.07.2021

На сайте Рады появился текст законопроекта о борьбе со "спамом" постановлений, блокирующих подписание принятых законов

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На сайте Рады появился текст законопроекта о борьбе со "спамом" постановлений, блокирующих подписание принятых законов

Группа народных депутатов во главе с руководителем фракции "Слуга народа" Давидом Арахамией предлагают внести изменения в Регламент Верховной Рады касательно регистрации народными депутатами, президентом или правительством проектов постановлений об отмене решений парламента.

Соответствующий законопроект был зарегистрирован в Верховной Раде 21 июля, а его текст опубликовали 22 июля.

Документ предлагает внести изменения в ст.48 Регламента Верховной Рады, предусмотрев, что не менее 45 народных депутатов, представляющих не менее половины количества зарегистрированных в Раде депутатских фракций (групп), президент Украины или Кабинет министров Украины вправе на протяжении двух рабочих дней внести проект постановления об отмене решения парламента в случае, если в результате принятых председательствующим на пленарном заседании мер не было прекращено нарушения Регламента и не устранены его последствия. Согласно действующей норме Регламента, право внести такой проект постановления имеет даже один народный депутат.

Кроме этого, законопроект предлагает отменить необходимость подавать вместе с проектом соответствующего постановления еще и заявление аналогичного содержания на имя председателя Верховной Рады.

Согласно Регламенту, спикер не может подписать принятый закон и передать его на подпись президенту до рассмотрения такого проекта постановления в зале заседаний.

Статья 48 Регламента, в частности, предусматривает, что решение Верховной Рады могут быть отменены до подписания соответствующего законодательного акта председателем ВР. Народный депутат в случае обнаружения нарушений Регламента при голосовании за принятие того или иного акта может в течение двух рабочих дней подать на имя спикера заявление об этом и внести проект постановления об отмене соответствующего решения. Комитет ВР по вопросам Регламента, депутатской этики и организации работы парламента обязуется рассмотреть этот проект постановления не позднее, чем на протяжении трёх дней после его получения. После этого Рада рассматривает этот вопрос на пленарном заседании без голосования за включение его в повестку дня. За принятие такого проекта постановления должны проголосовать не менее 226-ти народных депутатов.

Теги: #законопроект #рада #спам
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