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18:04 22.07.2021

Миссия ЮНЕСКО пришла к выводу, что объектам Софии Киевской и Печерской Лавры ничего не угрожает - Ткаченко

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Миссия ЮНЕСКО пришла к выводу, что объектам Софии Киевской и Печерской Лавры ничего не угрожает - Ткаченко

Комитет всемирного наследия ЮНЕСКО пришел к выводу, что объектам Софии Киевской и Киево-Печерской Лавры ничего не угрожает, заявил министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко.

"Есть отличные новости для Украины с 44 сессии комитета всемирного наследия ЮНЕСКО. На сегодняшнем обсуждении рассматривался вопрос состояния сохранности объектов, имеющих охранный статус ЮНЕСКО по всему миру. Миссия пришла к выводу, что общее состояние сохранения объекта Собора Святой Софии с прилегающими монастырскими сооружениями и монастырского комплекса Киево-Печерской лавры с церковью Спаса на Берестове, удовлетворительное. Объектам Софии Киевской и Печерской лавре ничего не угрожает", - написал Ткаченко в Телеграм-канале.

По его словам, комитет всемирного наследия также отмечает положительные тенденции с 2017 года и заявляет, что реализация всех соответствующих мероприятий положительно сказывается на сохранении ценности объекта.

"Никаких новых факторов, негативно влияющих на состояние сохранности объекта, не было обнаружено. Более того, по сравнению с прошлыми годами имеются значительные улучшения", - добавил он.

 

Теги: #юнеско #лавра #софия_киевская
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