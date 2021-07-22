Минветеранов и "Вернись живым" презентовали бренд "Создано защитниками"

Министерство по делам ветеранов Украины и фонд "Вернись живым" провели презентацию бренда "Создано защитниками" для продукции, произведенной участниками антитеррористической операции и операции Объединенных сил на востоке страны.

"Этот проект имеет целью продвигать ветеранский бизнес, сделать его видимым и узнаваемым. Название бренда символизирует всех предпринимателей защитников Украины, а также бизнес, который они создают. Лозунг проекта – "Доверие и ответственность", - говорится в сообщении пресс-службы министерства.

Над разработкой символики бренда "Создано защитниками" работали специалисты digital агентства Moko. Крест, изображенный на логотипе, является символом украинского войска. По замыслу авторов, один из элементов эмблемы символизирует "Пульс защитника - активного человека, который создает что-то в своей жизни и обществе".

В ближайшее время на официальном вебсайте Минветеранов будет создан раздел, в котором будут размещаться объявления о возможности использования торговой марки наряду с основным логотипом товара или услуги, которые производятся и предоставляются ветеранскими предприятиями.