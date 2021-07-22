Порошенко о "Северном потоке-2": международные партнеры должны увидеть сильную объединенную Украину, не воспринимающую "договорняков" за спиной

Строительство "Северного потока-2" в данный момент еще не завершено окончательно, что означает, что прекращать борьбу против него слишком рано, считает пятый президент Украины, народный депутат, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко.

"Пока не завершено строительство "Северного потока-2", пока не сертифицирован весь газопровод, пока по нему не пошел газ - ничего не потеряно. Наши международные партнеры должны увидеть сильную и внутренне объединенную Украину, которая не воспринимает никаких "договорняков" за своей спиной. Которая не согласна на перспективу запуска "Северного потока-2", которая не поддерживает договоренность между США и Германией. Которая будет требовать прекращения достройки и запуска "трубы Путина" на том этапе, где она сейчас будет в конце августа", - цитирует Порошенко пресс-служба "Евросолидарности".

Нардеп подчеркнул, что президент Зеленский в августе должен ехать в Вашингтон с поддержкой как оппонентов действующей власти, так и гражданского общества, экспертной среды, а также международных друзей Украины.

"Меня не может не беспокоить так называемая договоренность между США и Германией по Северного потока - 2. Вместо одного вызова, которым до сих пор был сам "Северный поток-2", теперь мы получаем два - прибавилось американо-германское взаимопонимание. Если вспомнить еще и о русском агрессоре, то ситуация выглядит достаточно угрожающей", - заявил пятый президент.

Он уточнил, что "Украину берут в железные тиски со всех сторон, давят, призывая согласиться на "сделку", предлагают очередной Будапештский меморандум 2.0 без действительно надежных, юридически обязывающих гарантий для страны".

"Это мы все уже проходили и больше не верим. Не буду напоминать о том, что "Северный поток-2" - это угроза и для Украины, и для объединенной Европы, и для всего трансатлантического единства. Это аксиома, о которой знают все, но, похоже, подзабыли в Берлине и Вашингтоне. Задача Украины, совместно с нашими партнерами в Восточной Европе, прежде всего стран Балтии и Польши, на уровне парламентов, в том числе Конгресса США, четко и твердо об этом напомнить. Ошибаются все, даже друзья, которыми, я убежден, для Украины и будут оставаться и президент Байден, и канцлер Меркель", - сообщил Порошенко.

Он призвал действующую власть прекращать обвинять международных партнеров Украины в измене и сдаче интересов, поскольку это именно то, чего "добивается Москва".

"То, чего хотят в Москве - чтобы мы через этот проклятый "Северный поток-2" все перессорились, и тогда Украина достанется Путину спокойно и без выстрелов. Чтобы избежать этого разрушительного сценария, сейчас как никогда нужно продемонстрировать силу, внутреннюю устойчивость, единство и способность бороться до конца", - подчеркнул Порошенко.

Он сообщил о том, что Зеленскому необходимо ехать в Вашингтон и жать руку президента Байдену "имея за спиной поддержку партнеров, которым не все равно, будет или нет "Северный поток 2", друзей Украины, которые будут убеждать и Вашингтон, и Берлин своими аргументами против "путинского газопровода", гражданского общества и экспертной среды в Украине, которая должна в один голос указывать на ошибочность американо-немецкой договоренности, а также поддержку оппонентов действующей власти, которые могут беспощадно критиковать и спорить внутри, но сегодня должны быть объединены общей целью недопущения завершения строительства "Северного потока – 2".

"Чем ближе к финишу будет сорвана эта "сделка века", на 99% или 99,9%, тем сильнее будет сигнал российскому агрессору о нашей борьбе, единстве и солидарности, готовности коллективного Запада противодействовать коррупционным действиям Кремля", - резюмировал нардеп.